Het is Nationale Tostidag! Dit zijn de plekken om dat te vieren

Toast it

Wie meer wil dan krokant brood en gesmolten kaas kan terecht bij Toast it, zeker als Instagram een belangrijk deel van je dagelijks leven is. De sfeer van Toast it in de Leidsepleinbuurt mag dan die van een diner uit de jaren 50 zijn, met felgekleurde muren en mintgroene leren banken, het menu is helemaal van nu. Op de tosti's vind je combinaties met pulled pork, pulled chicken, gehaktballetjes of tonijnsalade. Heel Amerikaans klinkt de tosti hotdog, mét zuurkool.



Wie na de tosti nog ruimte heeft, kan eindigen met een grote milkshake in allerlei smaken en bijvoorbeeld een topping van m&m's of oreo's.

Leidsekruisstraat 10 (Centrum)