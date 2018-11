Het is heus: je kan nu je eigen Tony's reep maken

Maak je geen illusie: dit is niet het apparaat waar Tony's Chocolonely normaliter zijn repen mee maakt. Daar is grover geschut voor nodig. Maar voor de creatieve chocoladefreak werkt hij prima, verzekert een medewerker.



Eigen touch

Op tablets die voor de machine staan, kan je die creativiteit de vrije loop laten: je kiest een chocoladetype - melk, wit, puur of een combinatie daarvan - je kiest de toevoegingen - hazelnoot, muisjes, discodip, kaneelsuiker of een van de andere zestien ingrediënten - en je ontwerpt je wikkel.



Drie kwartier later en €7,50 per reep lichter, ben je een eigen Tony's Chocolonely reep rijker. Geen tijd om drie kwartier te wachten? Geen zorgen, je kan hem ook gewoon later ophalen.