Het is heel stil in het Amsterdam van Hugo Lingeman

Een half jaar lang zette hij elke zondagochtend zijn wekker op half elf om de stilte in de stad vast te leggen. Maar 'zelfs om 6 uur 's morgens staan er al toeristen selfies te maken op het Museumplein', schrijft hij in zijn fotoboek Het is Stil op Straat uit 2016.



Zijn fotoserie is tot en met 1 oktober te zien in de Amstelkerk op het Amstelveld.



Lingeman stond soms eindeloos te wachten tot late en vroege wandelaars, fietsers of automobilisten uit beeld waren om dan snel toe te slaan. Alleen op de Dam lukte het niet, daar heeft hij verschillende opnamen tot één foto gemonteerd.



Photoshop

En hier en daar heeft hij Photoshop 'het werk van de gemeentereiniging' laten doen; bierblikjes en plastic zakken heeft hij uit zijn fraaie, naar Jacob Olie en George Hendrik Breitner knipogende zwart-witbeelden gepoetst.



Het is stil op straat, Hugo Lingeman

Amstelkerk, t/m 1 oktober

ma-vr 09.00-17.00 uur, gratis