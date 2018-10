Het is blijkbaar de lol om samen zo hard mogelijk te schreeuwen

Ik dacht trouwens dat dat hele Halloween één avondje was, daar in Amerika. Ons Sint-Maarten, maar dan meer theater. Ben ik gek of heeft iemand dat stiekem ­uitgebreid tot een hele week?



Overal en nergens verkleed­feesten en horrortoestanden. ­Afgelopen zaterdag nog op de ­Grote Markt in Haarlem - ik kom nog eens ergens.



En dus ook in Theater Amsterdam, twee dagen lang. Screamfest.



In de lobby moet het nog los ­komen. De schmink komt alleen van enkele ontheemde Amerikanen en mutants, mermaids en undead pirates, maar die laatste twee zitten bij de prijs inbegrepen.



De cocktails van hoofdsponsor Kraken Rum kosten maar vier euro en een tattoo is gratis. Het is blijkbaar de lol samen naar een enge film te kijken, na de nodige rum, en dan zo hard mogelijk te schreeuwen. In Londen was dat vorig jaar een groot succes, lees ik in de ­uitnodiging. Bezoekers hingen met de benen buiten en het geheel was straten verder te horen, maar dat is nergens te dubbelchecken.