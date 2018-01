Het fiasco der fiascos in februari weer terug in Noord

Dit jaar blijft het niet bij één zaterdagmiddag. Ook de vrijdagavond moet ruimte bieden aan iedereen die de sombere winter blieft te ontsnappen, aldus initiatiefnemer Daan Vonk. "We hinken op allerlei benen, misschien plakken we de zondagmiddag er ook nog aan vast."



Kroost

Dat de grote hal van Casco Amsterdam op 23 en 24 februari in een groots dorpsfeest verandert, staat in elk geval vast. "We vieren dat het leven één groot fiasco is, en iedereen is welkom. Jonge ouders, oude ouders, mensen die nog lang niet aan kinderen willen beginnen en het kroost zelf natuurlijk."