Het Boekenbal: rondjes lopen en pas later mal dansen

Op het rookterras wordt ondertussen de draak gestoken met het zaalprogramma, nog zo'n marmeren traditie. Vooral minister Ingrid van Engelshoven heeft het zwaar, haar speechschrijver dan. Het schijnt dat lezen belangrijk is, zeker voor kinderen.



Familiecabaret

Ook auteur Henk van Gelder vindt het maar een fijne traditie dat het zaalprogramma niet deugt. Hij herinnert zich die keer, in Carré nog, dat hij in de programmacommissie zat en het een erg goed idee leek om de drie Meijsingkinderen - Douschka, Geerten en die derde moet even in het midden blijven - een familiecabaret te laten opvoeren.



Kwartiertje. "Het was hemeltergend slecht. Na een tijd riep iemand heel hard vanaf het balkon: 'Jongens! Binnenkomen! Eten!' Dat was Erik van Muiswinkel, toen nog van Propria Cures." Altijd mooi, de oude doos.



Terug naar de grote zaal. Op het podium is het allemaal goed gekomen. Hier staan ook twee bars tenslotte, en nog cocktails ook. Radio Gold live is het, maar eenmaal op de dansvloer is van de kritische geest in de regel al snel niet veel meer over. Wake Me Up, Before You Go Go.



Dan zoemt het rond. Bestsellerauteur Gordon is laat, maar alsnog gekomen. Helaas moet ik mijn deadline halen.



