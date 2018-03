Het beste van Laurel & Hardy in Tuschinski

Perfect Day Tent, de Amsterdamse vestiging van het internationale Laurel en Hardy-genootschap Sons of the Desert houdt dit jaar op zaterdag 24 maart de herinnering aan Stan en Ollie in leven. Op die dag wordt in Tuschinski zes van hun beste films vertoond.



Het zijn korte films van twintig tot dertig minuten. 'Een genre apart waarin het duo uitblonk en waarin het zich het beste thuis voelde,' schrijft de Nederlandse Laurel & Hardy club.



Clownerie en cabaret

De Asthon Brothers verzorgen de pauzeact. Zij staan bekend om hun shows vol acrobatiek, clownerie en cabaret. Vergelijkbaar met de capriolen van Stan Laurel en Oliver Hardy.



Regisseur Michael Helmerhorst, liefhebber en verzamelaar van Laurel & Hardy, presenteert zaterdag 24 maart de feestelijke middag in Pathé Tuschinski. Donald Mackenzie begeleidt de zwijgende films Detained, Two Tars en Double Whoopee op het theaterorgel.



Tickets (15 euro) zijn te koop via Tuschinski.



