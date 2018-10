Het beste van Halloween 2018 in Amsterdam

Feesten als een goedzak

Wél zin in een enorme verkleedpartij, maar niet in liters nepbloed, plastic vampierentanden en plastic brandwonden die je op kunt plakken? Het halloweenfeest in de Sugar Factory heeft als thema 'Superheroes vs. Villains'. Ga hier dus verkleed als je favoriete held (Spider-man?) of slechterik (de Baron van Bassie en Adriaan?). Uiteindelijk is iedereen op dit feestje een goedzak, want de opbrengsten gaan naar het goede doel.

Zaterdag 27 oktober (23.00) €17

Sugar Factory