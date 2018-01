Het beste uit Zeeland in het DeLaMar

In samenwerking met Theaterproductiehuis Zeelandia presenteert het theater drie voorstelling uit het Zeeuwse theater: Zeeuwse Vrouwen 2, Coupure en Ben ik een Zeeuw? van Freek de Jonge.



De Jonge woonde van 1962 tot en met 1965 in het Zeeuwse Kloetinge. Zijn vader was leraar godsdienst aan het Christelijk Lyceum voor Zeeland. De Jonge maakte een programma over zijn Zeeuwse wortels.



In Zeeuwse Vrouwen 2 brengen drie Zeeuwse actrices de veranderende wereld van hun grootmoeders tot leven. In deze muziektheatervoorstelling vertellen Gonny Gaakeer, Julia van de Graaff en Maike Boerdam de verhalen van de normale Zeeuwse vrouw; opgegroeid in gezinnen van arbeiders en middenstanders.



Watersnoodramp

Coupure gaat ook terug in de geschiedenis en vertelt het verhaal van een man en vrouw die slachtoffer werden van de Watersnoodramp in 1953. Het is hen niet gelukt om te vergeten. Nu ontmoeten ze elkaar bij de bus­halte.



Voor de gelegenheid serveert het Grand Café mosselpannetjes met friet en worden in de foyer handgemaakte kostuums van Theaterproductiehuis Zeelandia getoond, waaronder een kostuum van ontwerpster Fong Leng.



Zeeland in DeLaMar

Zeeuwse Vrouwen 2 (2 februari), Ben ik een Zeeuw (3 februari), Coupure (4 februari)