Hermitage viert jubileum met De Schatkamer!

Zo wordt het schilderij Donna nuda uit de school van Leonardo da Vinci, gemaakt in de zestiende eeuw, getoond met een ander vrouwelijk naakt, vier eeuwen later gemaakt door Henri Matisse.



De Donna nuda is overigens een verhaal apart: het werk kwam in 1779 in de Hermitage als een echte Da Vinci. Positie en glimlach van de geportretteerde doen aan de Mona Lisa denken, maar in de afgelopen eeuw zijn de twijfels zo sterk gerezen, dat het olieverf nu door de meesten als een werk uit de school van Da Vinci wordt beschouwd. Anderen zien er nog wel een echte Da Vinci in, een kwestie die vast weer oplaait als het schilderij en een vergelijkbare tekening later dit jaar te zien zijn op een Da Vinci-expo in het Franse Chantilly.



Witte dozen

Een installatie die de bezoeker van De Schatkamer! speciaal aan het denken moet zetten is van Dmitri Prigov: witte dozen als open kamers met daarin de namen maar niet de werken van grote kunstenaars. Het moet de kijker de vraag stellen of hij kunst alleen maar even op het netvlies heeft, of de werken ook echt zíet.



De Schatkamer! is tot 26 augustus te zien.