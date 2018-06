Herder Bumper in de prijzen

Ik ben vooral benieuwd naar het bordje 'Pick your Insta husband', maar daar gebeurt weinig. Bij de garderobe zijn nauwelijks jassen afgegeven, maar wel heel, heel veel rugzakjes.



Ik ga op een fraaie fauteuil zitten, voor een bordje met '#makeit­possible' en een verlicht hartje.



Laat het maar gebeuren.



"Foto?" vraagt een jongeman.



Wel ja, iemand met mijn baan kan daar niet moeilijk over doen.



Hij laat me de foto ziet, op een nieuw model iPhone, die grote, en vraagt naar mijn Instagramaccount. Dan stuurt hij me de foto meteen toe.



Ik vertel hem dat ik geen Instagram heb. Vriendelijk lachend: "O, dan zet ik hem wel op ons algemene account."



Ik zit nu dus alsnog op Instagram, ergens.



De bank zit prima en ik vraag of ik even mag blijven zitten. Opnieuw vriendelijk lachend, het wordt langzaam vertederd nu: "Nou, het is eigenlijk een fotoplekje, maar het mag wel eventjes, hoor."



Ik sta snel op, voordat hij nog aanbiedt me daarbij te ondersteunen.



Er is ook een schommel, zie ik nu.



Ik ga in de zaal zitten. Opeens ruikt het naar hond en achter me staat inderdaad een agent met een herder. Die heet Bumper, zie ik op zijn tuigje.



De sfeer is hartstikke vrolijk, dus ik ga vooralsnog uit van een genomineerde.