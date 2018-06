Heleen heeft voor de gelegenheid haar kleren aan

O wacht, ik zie inderdaad een bord op een ezel, met daaroverheen een wit doek. Door dat doek schijnt de ­cover die we al een tijdje zien, 2,5 meter bij 1,5 meter, schat ik.



Ik sta me hier uitstekend te amuseren.



Jasper Henderson vertelt over het eerste gesprek bij uitgeverij Lebowski. "Wanneer hebben jullie voor het laatst seks gehad," vroeg Van Royen meteen.



"Dat zou ik niet weten," zei Henderson. Hij snapte meteen dat dat niet zo slim was.



"Dat moet ik aan mijn vriendin vragen," antwoordde een collega en hij pakte nog zijn telefoon ook, maar bedacht zich net op tijd.



Dat is wat Heleen van Royen met je doet. Je raakt toch een beetje in de war, als man.



Ze vertelt over de twijfel die ook de uitgeverij in het begin had. "Maar hoe meer weerstand, hoe ­beter. Want dan weet ik al helemaal dat ik iets maak dat er nog niet was."