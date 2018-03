Hele dag gratis vegaburgers bij Febo in De Pijp

Het is een waar Amsterdams snackicoon: de grillburger van de Febo. Vers sesambroodje, gekruid stukje vlees, knapperige ijsbergsla én de befaamde saus, waarvan alleen directeur Dennis de Borst, zijn vader en de kwaliteitsmanager het recept weten. 3,6 miljoen werden er in 2016 van verkocht.



Maar populair of niet: na 42 jaar is het tijd voor verandering, vinden ze bij de Febo. Niet dat de grillburger verdwijnt, nee, hij krijgt een vegetarische broer. Hetzelfde verse sesambroodje, op dezelfde manier gekruid, nog steeds met knapperige ijsbergsla én de befaamde saus, maar dan is het vlees niet afkomstig van een koe, maar gemaakt van tarwevezel en soja.



Vitaaltje

"Ein-de-lijk," zegt Therese Blom, samen met zus Bianca eigenaar van de Febo in de Ferdinand Bolstraat, waar de vegetarische grillburger maandag de hele dag gratis wordt uitgedeeld. "Er is zo veel vraag naar vegetarische producten. Het vitaaltje (het vegetarische equivalent van de kroket, red.) loopt ook als een trein."



Febo neemt als eerste snackmerk deel aan de Vegetarische Restaurantweek - onderdeel van de Nationale Week Zonder Vlees - die maandag is begonnen. Het filiaal in de Ferdinand Bolstraat wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot ­Vebo.



Populairste snacks

"Sinds mijn vader en opa 40 jaar geleden de grillburger ontwikkelden is het, naast de kroket, onze populairste snack," zegt directeur Dennis de Borst. "Die lekkernij willen we niemand onthouden, dus ook mensen die er bewust voor kiezen geen vlees te eten niet. Als je het mij vraagt, is hij niet van de traditionele grillburger te onderscheiden."



Een bescheiden proeverij maandagochtend leerde dat De Borst inderdaad gelijk heeft: het verschil tussen vlees en vega is niet te merken. Uiteindelijk gaat het toch om de ­fijne saus.



Veganisten moeten nog even wachten, Febo is nog bezig met

het ontwikkelen van een plantaardige variant voor de saus en het broodje.



