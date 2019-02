Heideroosjes eindigen jubileumtour in Paradiso

De Limburgse punkrockband kwam dit jaar na zes jaar weer bij elkaar om een klein aantal jubileumoptredens te geven. Na twee uitverkochte clubshows - in de Melkweg en in Antwerpen - en een aantal festivalshows, geeft de band nog één concert in een Nederlandse club.



De band uit Limburg trad zes jaar geleden voor het laatst op, na een carrière van tien albums en bijna 1500 concerten in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Japan.



Zanger en gitarist Marco Roelofs zei bij de aankondiging van de jubileumtour op 3FM vooral gewoon weer zin te hebben om samen te spelen. "Na de laatste show in september 2012 hebben we elkaar nauwelijks gezien. Die afstand was nodig. We hadden vanaf onze puberteit fulltime met elkaar in een bus gezeten," aldus Roelofs.



Internationaal

In de drie decennia waarin de Heideroosjes internationale bekendheid vergaarde, bouwde het viertal een omvangrijk repertoire op in het Nederlands, met culthits als Klapvee!, Punica, Tering Tyfus Takketrut en Sjonnie & Anita, en in het Engels met stevige nummers als United Scum, Scapegoat Revolution en Break The Public Peace.