Heet, heter, heetst: pikante peper party bij Hopp

Om de oogst van de in hun daktuin gegroeide pepertjes te vieren, organiseert het bierterras een heuse hotwing challenge. Van jalapeño tot California Reaper: in een aantal rondes moet duidelijk worden wie het meest peperbestendig is.



Vegetariër? Als je het op tijd aangeeft, wordt er een alternatief geregeld. Het valt te hopen dat de winnaar geen genoeg kan krijgen val al dat heets want het prijzenpakket bestaat uit pittige sauzen van Let's Salsa en wat blusbiertjes van Hopp.



Leer je liever iets over pepers dan dat je ze eet? De sauzenmakers van Let's Salsa leren je saus maken van chilipepers en leggen uit wat de Scovilleschaal precies is in hun peperworkshop.



Om de boel nog wat extra op te warmen wordt een Mariachiband opgetrommeld, kunnen er Michelada's (Mexicaanse biercocktails) gedronken worden en mogen de voetjes uiteraard van de vloer.



Peperduur? Nee hoor, toegang is gratis, deelname aan de wedstrijd kost tien euro.



Pikante Peper Party

Zondag 23 september (15.00 - 20.00 uur)

Hopp Amsterdam