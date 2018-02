Héérlijk onuitstaanbare man

We beginnen.



Dit is de vierde J.M.A Biesheuvelprijs. Die crowdfunding leverde 4910 euro op, hoor ik van gastheer Daan Windhorst. Verder 725 euro door een extra schenking en de ­vorige winnaar, Maarten 't Hart, stelde ook een derde van zijn prijzengeld beschikbaar: 1701 euro.



Eerst is het woord aan de naamgever. Hij begint met het zingen van een psalm, vuist in de lucht. Daarna leest hij een verhaal voor uit een bundel over geestesziekte.



Met Maarten Biesheuvel gaat het al jaren moeizaam en goed te volgen is het verhaal niet. Ontroerend is het wel. Je kunt het ook droevig noemen.



Johan Cruijff in een rolstoel.



Laatste zin: "Of ik barstte in tranen uit."



De drie genomineerden hebben elk een pleitbezorger, een cheerleader. We beginnen met de man die Joubert Pignon bejubelt. Het is L.H. Wiener. De organisatie kan dan vooraf wel zeggen dat hij maar twee minuten heeft, maar dan moet je L.H. Wiener niet vragen. Hij heeft zijn college voor de zekerheid op papier gezet.