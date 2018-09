Hee Obama, dit is je schedule voor Amsterdam

Je lievelingskunstenaar is Picasso?

Daarvoor hoef je niet met een helikopter naar het Rijksmuseum, hoor. Er staat immers een gigantische Picasso in het Vondelpark. Sure, het is een enorm onduidelijk kunstwerk (Is het een vis? Is het een stier?), en het ruikt een beetje naar wildplasserij, maar als je een beetje door je wimpers kijkt is het prachtig.