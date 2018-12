Health Food Wall gesloten, maar binnenkort wel in bedrijfskantine

Wie een luikje opentrok bij de Health Food Wall trof geen kroket of bamischijf aan maar veganistisch en vegetarisch fastfood, zoals een quinoasalade met edamame of noedels met tempeh.



Dat Snelders haar winkel zo snel na opening alweer zou sluiten was niet het plan. "In november knapte er een waterleiding bij onze bovenburen. De waterschade is enorm en herstel zou nog een tijd gaan uren."



Bedrijfskantines

De winkel zou zeker twee maanden dicht zijn, en dus ging Snelders verder met de stap die ze altijd al wilde maken: gezond fastfood in bedrijfskantines krijgen. Bij welke bedrijven wil Snelders nog niet zeggen, maar wel dat haar oorspronkelijke idee van de snackmuur navolging krijgt. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met bedrijven en kreeg goede reacties. Begin volgend jaar begin ik bij een aantal bedrijven met een health food wall."



En ooit moet er ook weer een winkel in de stad verschijnen, maar dat is nu niet prioriteit nummer één.