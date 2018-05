Hé Meghan en Harry: zó trouw je in Amsterdam

Ga op een knie!

Leukerd te pakken? Put a ring on it! Bij Blou in de Lange Leidsedwarsstraat kun je een ring laten maken. En waarom niet met de grootste parel ter wereld, die gewoon in Amsterdam te koop is. Of wil je liever zo'n getatoeëerde ring? Die laat je bij het nieuwe Sea Shepherd zetten. Een mooie bos bloemen bij een van de populairste bloemisten van de stad en een etentje bij een fijn restaurant en hup: pop the question.