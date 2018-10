Harry Mens praat met mijn verkering. Je schrikt toch.

Deze avond is de première van de musical Evita, in Carré met black tie. Voor sommige mannen het hoogtepunt van dit najaar, voor mij een maandagavond.



Voor musicals ben ik geboren in een verkeerd lichaam.



Taxi's en dienstauto's stoppen 10 meter voor de rode loper, gasten in paasbest stappen uit, zonder overjas. Tassen groter dan een A4'tje mogen niet mee de zaal in, lees ik bij de garderobe. Daar kan ik de ­hele avond over nadenken, maar besluit dat niet te doen.



Cornald Maas is er ook. Natuurlijk is Cornald Maas er ook.



Ik slenter naar het balkon op de eerste verdieping, nog niet zo lang geleden een van de mooiste rookhokken van de stad, maar ook hier hangen inmiddels bordjes die het beste met je voor hebben. En de spotlights die de gevel verlichten, schijnen pal onder je neus.



Vroeger was inderdaad een hoop beter.



Nog even naar buiten dan maar, maar daar mag je pilsje weer niet mee. Zeer ongunstig voor mijn bloeddruk allemaal en dan moet de musical nog beginnen.



Allemaal maar gemopper voor de lol, hè.