Hardwell, Ronnie Flex en Sam Feldt treden op tijdens Kingsland

Tijdens het oranje festival in Amsterdam worden vier podia gebouwd. Er is onder andere een 'Deephouse Stage' van Spinnin Sessions, met optredens van Kris Kross Amsterdam en Sam Feldt, en een 'Hardstyle Stage', waar Headhunterz en Brennan Heart optreden.



Lil Kleine, Ronnie Flex, Broederliefde en The Partysquad maken hun opwachting op het podium van Tiktak.



Het is de zesde editie van Kingsland Festival sinds de eerste keer in 2013. In de afgelopen vijf jaar groeide Kingsland uit tot een groots festival in meedere steden.



De kaartverkoop begint op 8 februari om 12.00 uur.