Hammam in voormalige cellen van Bijlmerbajes

Aleppo

Enfin, het is gelukt en vrijdag gaat de hammam open. Let wel: de vrijdag is alleen voor vrouwen, de zaterdag voor mannen en zondag kan er gemengd worden gebaad. Binnen tijdslots van een uur wordt je meegenomen door een van de experts en krijg je een hammambehandeling (€27,50 per persoon).



Die experts zijn vluchtelingen die in het naastgelegen AZC wonen. Castelein: "Een van hen is Yaser Zasar. Hij was hammamhouder in Aleppo, de derde generatie. Zijn grootouders hadden een prachtige hammam opgezet met Arabisch houtwerk. Die is nu helemaal weg. Yaser is gevlucht naar Turkije, heeft wat flessen om zijn middel gebonden en is naar Griekenland gezwommen. Dat iemand met zo'n verhaal nu hier kan werken is fantastisch."