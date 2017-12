Hammam, hotel en boksschool blijven in Bijlmerbajes

Boksschool Bijlmerbajes

De boksschool van de Bijlmerbajes zit in de kelder van het zogenoemde carrégebouw, in een ruimte waar voorheen het gevangenispersoneel trainde.

In maart 2017 startte de boksschool met proeflessen. Mede-oprichter Willempje Vrins: "Er is zo veel animo. We krijgen veel studentes uit de studentenwoningen hier tegenover over de vloer, maar er is ook een Syrische vrouw die dagelijks met haar drie kinderen langs komt en fanatiek meedoet."