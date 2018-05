Hamburgerdag: 'De klassieker is nog altijd het populairst'

De Biertuin lijkt altijd bomvol te zitten en er is een tweede locatie aan de Prinsengracht geopend. Wat is jullie geheim?

"Lekker bier, verse hamburgers en goede kippetjes. Daar komen de meeste mensen voor. Maar ook voor de goede sfeer; iedereen die hier werkt, blijft voor een lange tijd, want we hebben het leuk met elkaar. Dat straalt er vanaf."



Is de burger nog altijd de bestseller?

"Ik denk dat de kippen en de burger inmiddels aan elkaar gewaagd zijn. Onder de burgers is de klassieker - met sla, tomaat, ui, mosterd en ketchup - nog altijd de favoriet. Toen we de hamburgertest net hadden ­gewonnen, was het een aantal maanden echt niet normaal druk. Iedereen kwam zijn of haar eigen burgertest doen, zo leek het."



Echt niet normaal druk, zegt u. Hoeveel hamburgers op een goede dag?

"Poeh, ik tel ze niet echt. Een goede dag zou denk ik 300 bestellingen zijn. Daarvan zijn er dan zo'n 200 voor hamburgers."



Hamburgerzaken lijken in Amsterdam als paddenstoelen uit de grond te schieten. Hebben jullie geen last van concurrentie?

"Natuurlijk is er wel concurrentie; er komen steeds meer tenten met kip, hamburgers en bier. Maar mensen komen naar ons voor de gezelligheid. Onze kaart is trouwens nog praktisch hetzelfde als toen we begonnen. We drukken de burgers met de hand en kopen boterige briochebroodjes in. Maar ik ga hier natuurlijk niet ons ­hele recept uitvouwen, haha."



Zijn er trends op hamburgergebied?

"De vega is er bij gekomen. Voor de rest zijn er vast wel trends en we proberen weleens wat uit, maar niet te ver van ons gouwe, ouwe recept."



