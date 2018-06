Halverwege deze culinaire interland snakt Hans naar rust

Wat Chefs on Tour

Waar Restaurant Qunis, Akerdijk, Lijnden

Wie Ronald Kunis, Enzo Sisto, Danny Hovestad, Fabrizio Albini, Tano Simonato, Nicola Batavia

Wanneer maandag 4 juni, 18.00 tot 21.00 uur



Drank en spijs *****

Sfeer ***

Hans zag twintig koks zich uitstekend amuseren, ook onderling

Daarna kom ik terecht in een culinaire hemel.



Ik eet kalfsvlees op een tosti, met prosecco uit een koelgevriesd glas, en zwezerik, en het meest malse kalfsvlees dat ik ooit at, gezellig gevouwen als een cadeautje. En ook een hapje tripa. Dat blijkt pens en ik spaar mijn krachten.



Want even later staat weer een Italiaan in een koksbuis naast me. Hij komt uit Turijn en brengt een gerechtje, gewikkeld in aluminiumfolie. Ik kan niet herhalen wat hij zojuist allemaal aankondigde, maar zit heerlijk te smikkelen.



Daar is alweer een snackie, steak tartare, en een stukje kalfsrib - je krijgt hier niet eens de kans tussendoor even een peukje te roken.



De volgende ober zet gewoon zijn bordje neer, geen uitleg of niks, alleen twee duimen in de lucht en door. Kalfsvlees en kaviaar, gok ik.



Ik verlang inmiddels hevig naar de rust, in deze culinaire interland.

Maar daar is de volgende chef: gehaktballetjes met amandel en rozijnen ditmaal.



Laat ik snel mijn zes foto's gaan maken. Aan zo'n tafel ben je een sitting duck.