GVB komt met speciale 'GayVB tram'

Hierom heet het geen Gay pride meer

Met een nieuwe naam wil de Stichting Amsterdam Gay Pride er vanaf nu nadrukkelijker zijn voor iedereen. De Pride Amsterdam, zoals de Gay Pride vanaf dit jaar heet, draait de komende editie meer om de inhoud en moet meer mensen aanspreken.



Volgens Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, herkennen veel mensen zich niet in het woord 'gay' in de naam van het jaarlijkse evenement. Vandaar dat de stichting de naam verandert, waardoor die nu ook aansluit bij de gelijknamige prides in onder meer Madrid, Londen en New York.



"We willen dat iedereen zich herkent in het programma," zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam tegen ANP. "Als je het over LHBTI hebt, hebben mensen soms geen idee waar het voor staat. En binnen al die letters heb je ook weer allemaal subgroepen. Wij zeggen nu, er is maar één letter belangrijk en dat is de 'p' van Pride. Want je mag trots zijn op wie je bent.''