Gratis Uitkaarten vooralsnog uitverkocht

Om middernacht ging de site live: per Amsterdams adres kunnen twee Uitkaarten besteld worden. Nadat een update op de site was uitgevoerd, liep het storm, zo meldt een woordvoerder van Amsterdam Marketing.



Vrijdagochtend waren er al 5000 kaarten besteld, een onverwacht hoog aantal. Amsterdam Marketing denkt dat het ook de komende dagen storm loopt.



Met de Uitkaarten kunnen Amsterdammers gratis naar allerhande culturele activiteiten, van de Vijfde Symphonie van Mahler in het Concertgebouw tot stadswandeling over Annie M.G. Schmidt of een crash course Amsterdamse architectuur.



Uitverkocht

In totaal doen er zo'n 50 Amsterdamse culturele instituten mee, die zichzelf hebben aangemeld. Nog niet alle toegezegde kaarten staan online, die volgen de komende dagen.



Op dit moment zijn voor sommige voorstellingen geen kaarten meer beschikbaar: met name concerten in het Concertgebouw en voorstellingen van Toneelgroep Amsterdam in de Stadsschouwburg waren populair. De jubilerende Uitmarkt trok dit jaar 450.000 bezoekers.