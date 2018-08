Gratis en anoniem hiv testen bij Homomonument

Speciaal kunstwerk

In de Stadsschouwburg is donderdagmiddag het nieuwe doek 'Before the Rainbow' van kunstenaar Hayo Sol onthuld. De pop-art-artiest heeft het kunstwerk speciaal voor Pride Amsterdam gemaakt. Uit Iran gevluchte homoseksuele mannen en vrouwen hebben het doek onthuld.



Inspiratie voor het werk is een tatoeage van een vriend van Sol. De tattoo is een eerbetoon aan de in 2005 ter dood veroordeelde Iraanse tieners Mahmoud Asgari en Ayaz Marhoni.



De jongens van 16 en 18 jaar werden opgehangen nadat ze waren veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarige jongen. Maar volgens homorechtenorganisaties zijn de tieners vermoord omdat ze homoseks hadden, iets wat volgens de in Iran geldende sharia verboden is.



'Before the Rainbow' is tot maandag te zien in de Stadsschouwburg en zal daarna wereldwijd geëxposeerd worden. In 2020 wordt het doek geveild ten bate van de opvang van dakloze homosekuele tieners.