Hema laat homostellen symbolisch trouwen

Dijkhuizen opent Canal Parade in outfit

Carolina Dijkhuizen heeft ter gelegenheid van Pride Amsterdam een nieuwe single opgenomen: Hero. Met het nummer, een remake van Bonnie Tylers hit Holding out for a hero, opent de zangeres en actrice zaterdag 4 augustus de Canal Parade. Dat maakte haar management woensdag bekend.



Na de officiële opening vaart Dijkhuizen, bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in de musicals Aida, The Lion King en The Bodyguard, mee als ambassadeur van de Pride op boot 1.



Voor de wereldberoemde botenparade heeft de 38-jarige Carolina een heel bijzondere outfit gekozen. Ze zal verschijnen in het zwarte corset dat Nicki Minaj draagt in Katy Perry's clip bij het nummer Swish Swish. Het gewaagde kledingstuk is gemaakt door de Nederlandse ontwerper Bjorn van den Berg.



Een dag later, op 5 augustus, treedt Carolina op tijdens het slotconcert van de Pride Amsterdam op de Dam. Op het hoofdpodium zijn ook optredens van onder anderen Tommie Christiaan, Willeke Alberti en songfestivalzangeres Eleni Foureira. Ook Melanie Chisholm, beter bekend als Sporty Spice Melanie C, is er bij.