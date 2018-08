Grachten gevuld met bonte stoet boten van Canal Parade

'Hier naar de wc? Geen beginnen aan'

Het is wellicht wat cliché, maar Dorothy Beynes-Heijmeijer (78) (rechts), vindt het ‘een fantastische dag'.



"Ieder jaar gaan we op de Prinsengracht hier voor de deur van ons huis zitten. Het is niet alleen feest voor de nichten, het is een feest voor iedereen. Alle hetero’s staan te springen. Het is Amsterdam op z’n best, als je het mij vraagt. Maak er alsjeblieft niet zo’n punt van, op wie iemand valt. Dat is belachelijk.”



De trotse Amsterdammer vindt wel dat er te veel festivals zijn in Amsterdam, "maar deze moet blijven. Dit hoort bij de zomer hier. Wat ik belangrijker vindt is een schone stad. Kijk, dit is één feestje en dat ruimen we wel op. Maar het moet altijd schoon blijven. Mensen moeten hun eigen vuilnis weggooien."



En voor wie denkt wel even bij Beynes-Heijmeijer naar de wc te kunnen: daar begint ze niet aan. “Ja, ik kan er geld voor vragen, maar nee. Ik wil gewoon lekker zitten en mensen kunnen in het café aan de overkant ook plassen.”