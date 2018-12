Gouden tip voor het voorspel: de kookwekker

Van Ham: "Het warm-en-koud­effect." Ook is daar het masturbatie-eitje. Ja, dat hoor ik goed.



Het is een zacht dopje, multi-bruikbaar, laten we het daar maar even bij houden. Ook aan te raden is de pocketrocket, een vibrerende lippenstift met meerdere uiteindes, maar onthoud: onder de gordel is nog altijd verboden terrein, of hooguit heel eventjes, plagerig.



Tip: het moet minstens twintig minuten duren. Neem desnoods een kookwekker. Ja, dat hoor ik goed.



"Het is geen race naar het orgasme. En er is een penetratieverbod," zegt Liekens, maar ik krijg die kookwekker niet meer uit mijn hoofd.



Nu wordt de proefdame besmeerd met glijmiddel. Het wordt wel een plakboeltje zo.

Maar ik weet al wie voor kerst van deze romantische donder een kookwekker krijgt.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl