Gooi de weegschaal de deur uit: deze week zit ramvol hapjes

Apen in de disco

Geen nieuwe sport zo populair als apenkooien. Logisch: want wat is er fijner dan in een gymzaaltje ravotten? Om de herfst in te luiden zorgen de gymnastiekfanaten van Gymles een weekje voor 'disco apenkooien'. Dat betekent spelletjes én lampen, pophits 'en fristi zodat jullie net als vroeger de hele gymzaal door stuiteren'.

Let op: er is ook een discoles op maandag.

Woensdag 3 oktober (19.00)

Corantijnstraat 9



Ontbijten boven je stand

Bijna de helft van de week overleefd? Gun jezelf een ontbijtje buiten de deur. Dat kun je heel decadent maken (met eggs benedict in de Wintertuin van het Krasnapolsky bijvoorbeeld), maar je kunt het ook mediterraans aanpakken, met Syrische hapjes.

Check dit lijstje. Geen zorgen over je werk: je kunt al om 6 uur aanschuiven.

Dagelijks, meerdere locaties