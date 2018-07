Go out with a bang: Blijburg geeft 3-daags eindfeest

Jett Rebel, My Baby en Gallowstreet prijken al op de line-up, allemaal zijn ze ooit begonnen bij Blijburg. Wie er verder op het festival verschijnen, wordt later bekendgemaakt.



De organisatie laat in ieder geval al weten dat er een paar grote en vooral heel veel kleine podia zullen zijn, in de hoop er een 'grote ontdekkingsreis' van te maken.



Bouwwoede

Blijburg moet na vijftien jaar nomadenbestaan op IJburg wijken voor de bouwplannen van de gemeente. Centrumeiland, waar het paviljoen momenteel gevestigd is en dacht twaalf jaar te kunnen blijven, wordt de grootste woningbouwlocatie van de stad.



Wanneer de tickets in de verkoop gaan en hoeveel ze kosten, wordt later op hun Facebookpagina bekendgemaakt.



La Grande Finale

28/29/30 september

Blijburg aan Zee