Girls Night Out is een nacht om snel te vergeten (*)

Het kassucces werd bevrijdend genoemd: eindelijk mochten meiden net zo liederlijk de beest uithangen als al die dudes en bros die hen op het scherm voorgingen. In het jaar van Wonder Woman dient zich met Rough Night een nakomertje van Bridesmaids aan. De film heet in Nederland Girls Night Out, maar de Amerikaanse titel past beter bij de inhoud.



We zien de heldinnen heel even losgaan in een discotheek, maar hun ontberingen voltrekken zich gedurende een enkele ruige nacht binnenshuis. Plaats van handeling is een geleende strandvilla in Florida, waar een door Scarlett Johansson vertolkte politica kort voor haar bruiloft een feestje wil bouwen met haar oude studievriendinnen Jillian Bell, Ilana Glazer en Zoë Kravitz. Ze heeft er bedenkingen bij en compliceert de reünie met het invliegen van haar nieuwe Australische vriendin Kate McKinnon.