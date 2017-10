Giovanca in Paradiso voor Wereldmeisjesdag

Claudia de Breij, Diggy Dex, Sabrina Starke en Lakshmi vergezellen de zangeres en ambassadeur van Plan Nederland in de Amsterdamse poptempel.



"Ik zet me in voor Wereldmeisjesdag omdat ik elk meisje gun wat ik mijn eigen dochter kan bieden: een zorgeloos leven, gestimuleerd worden en niet begrensd in haar ontwikkeling. Ik wil graag samen met een groep fantastische collega's mijn stem laten horen voor alle meisjes die betere kansen verdienen," aldus Giovanca.



Burgemeester van Parijs

Het thema van de zesde Wereldmeisjesdag is Girlpower. In het teken hiervan nemen vijfhonderd meisjes in zestig landen voor een dag belangrijke functies over, bijvoorbeeld die van burgemeester van Parijs, de vicepremier van de Europese Unie en de CEO van Google Australië.



De opbrengst van het concert gaat naar projecten van Plan Nederland in onder meer Nepal, Oeganda en Indonesië om zoveel mogelijk meisjes de kans te geven naar school te gaan en hun opleiding af te maken. Meisjes met een middelbare schoolopleiding trouwen namelijk maar liefst zes keer minder vaak op jonge leeftijd.