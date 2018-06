Gilles van der Loo nieuwe culinair recensent van Het Parool

Het is de kroon op mijn horeca-tijd om deze bijzondere plek mogen overnemen Gilles van der Loo

Van der Loo studeerde klinische psychologie en werkte twintig jaar in de horeca. Hij was onder meer barman, ober, kok en bedrijfsleider. De afgelopen twee jaar werkte hij bij een wijnimporteur.



Eerste afwasbaan

In 2010 debuteerde Van der Loo als schrijver met een kort verhaal in literair tijdschrift Tirade, waarvan hij later redacteur werd. Tussen 2012 en 2016 verschenen van hem één verhalenbundel en twee romans (bij uitgeverij Van Oorschot), waarvan de laatste - Het jasje van Luis Martín - gaat over 'opgroeien' in de Amsterdamse horeca van de jaren '90 en '00.



Proefwerk leest hij al sinds zijn eerste afwasbaan. Van der Loo: "Het is de kroon op mijn horeca-tijd om deze bijzondere plek van Hiske te mogen overnemen."