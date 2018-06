Gigantische mural van Keith Haring weer te zien

Ze wist dat er achter de aluminium platen op het terrein van de Centrale Markthallen een parel verborgen zat, maar het werk kende ze alleen van de foto's.



Het visachtige fabeldier dat wordt bereden door een figuur met een andreaskruis op de borst had de Amsterdamse graffitikunstenaar Aileen Middel nooit in het echt gezien.



Kippenvelmoment

Tot deze week, toen de aluminium platen die het kunstwerk sinds 1989 bedekten, werden verwijderd. Een kippenvelmoment, zegt ze. "Het is uniek dat Amsterdam zo'n belangrijk kunstwerk op zo'n formaat heeft en heel bijzonder om het eindelijk in het echt te zien."



Keith Haring maakte de muurschildering in 1986, toen hij voor een expositie in Amsterdam was. Het werk van 12 bij 15 meter - Harings grootste nog bestaande muurschildering in de openbare ruimte in Europa - was slechts enkele jaren te zien, omdat het gebouw last had van vocht en geïsoleerd moest worden.



Oproep

Middel begon vier jaar geleden een lobby om het kunstwerk weer zichtbaar te maken. In 2015 schaarde ook Julia Gruen, directeur van de Keith Haring Foundation in New York en voormalig assistent van de kunstenaar, zich achter de oproep.



Samen met de in street art gespecialiseerde galerie Vroom & Varossieau, het Stedelijk Museum en het consortium dat het terrein herontwikkelt tot woon-werkgebied, werd de afgelopen tijd overlegd.



Delicate staat

Daardoor konden deze week de panelen verwijderd worden, zodat de experts van de Keith Haring Foundation, die eerder muurschilderingen in Pisa en Parijs restaureerden, de staat van het werk konden onderzoeken.



"De verf is volgens de onderzoekers in vrij delicate staat. Dus dat ook dit werk gerestaureerd moet worden staat buiten kijf," zegt Middel.



Wat zo'n restauratie gaat kosten, wie dat moet betalen en hoe de muurschildering past in de plannen om het terrein te herontwikkelen is nog onduidelijk. "Alle partijen zitten met elkaar aan tafel dus ik hoop dat we binnenkort weten hoe dit werk bewaard kan worden voor de toekomst."



Het gebouw met de muurschildering staat niet op openbaar toegankelijk terrein, maar is vanaf de Willem de Zwijgerlaan gedeeltelijk te zien.