Gezond of junkfood: bij vegan winkel Vegabond haal je 't af

Vegabond De Clercqstraat 48, 1052 NH Amsterdam

Het interieur op de De Clercqstraat is strakker dan dat in het eerste filiaal van Vegabond op de Leliegracht.



Zo ligt er linoleum in plaats van hout op de vloer en staan in de nieuwe vestiging geen grenenhouten 'natuurwinkelkasten', maar slechts één statige, ­donkere kast, gevuld met heel veel veganistische producten.



Zevenbergen: "We hebben wel duizend verschillende producten. Exclusieve veganistische marshmallows in zes smaken, kaasjes op basis van noten en 'liquid ­smoke', een smaakmaker die nu erg populair is om mee te ­koken. Veganisme kan modern en sexy zijn."



