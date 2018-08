Gezocht: Amsterdamse wijnboeren in spé

Waar menig Nederlander huffend en puffend deze warme zomer doorploetert, kan het geluk niet op bij de initiatiefnemers van Stadswijngaard Wijn van Bret, oftewel Chateau Sloterdijk. De trossen druiven rijpen volop in de warme zon. Het is een topjaar voor de wijngaard.



Zondag 26 augustus houdt de stadswijngaard open huis en kun je als wijnboer in spé kijken of er een echte wijngaardenier in jou schuilt. De stadswijngaard werkt namelijk met een soort 'leasesysteem' waar 70 deelnemers een oogstjaar lang een aantal ranken verzorgen. Er zijn voor 2019 nog een paar plekken vrij.



In een fles naar huis

Snoeien, plukken en uiteindelijk in een fles mee naar huis, is het idee. Van een wijnboer in spé wordt verwacht dat hij zeker vier keer per jaar acte de présence geeft.