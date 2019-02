Gewoon thuisbezorgd: driegangenmenu chef Choux

Hoe klinkt dat? Een ding is zeker: 't is weer eens wat anders dan de standaard vrijdag-frietdag.



De Amsterdamse bezorgservice Marleenkookt.nl nodigde Merijn van Berlo, de chefkok van het populaire restaurant Choux, uit als gastchef. In plaats van de gebruikelijke dagelijkse maaltijd, stelden Van Berlo en Marleen Jansen twee volledige driegangenmenu's samen: één met vlees en eentje zonder. Beiden voor €27,50 per persoon.



Wow-wijn

Zo'n koningsmaal kan natuurlijk niet zonder een puike (natuur)wijn. Heb je die niet meer in huis? Geen zorgen, ook daar hoef je niet halsoverkop voor naar de wijnboer. Er zijn twee wijnen van de Choux-wijnkaart geplukt die je er vanaf €11,- bij kan bestellen.



