Gewoon stoer, dus bijzonder

Wat Margriet 80 jaar/expo Gewoon stoer

Waar Amsterdam Museum, Sint Luciënsteeg

Wie Leontine van den Bos, Sacha de Boer, prinses Laurentien, Natasja Froger, ­Adelheid Roosen, Dione de Graaff, Aaltje van Zweden

Wanneer donderdag 1 november, 9.30 tot 11.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans had een tukkie verdiend

Daarna vertelt hoofdredacteur Leontine van den Bos hoe goed het Margriet nog altijd vergaat. "Internet kan soms zo saai zijn. Wat is nou lekkerder dan met het blad in bad?"



Deze opening is overigens live op Facebook.



Van den Bos: "Dit is een expositie over vrouwen die gewoon stoer, en daarom bijzonder zijn. Een hulde aan alle vrouwen die het verschil maken."



Aaltje van Zweden bijvoorbeeld. Haar autistische zoon Benjamin kreeg op zeer jonge leeftijd een sombere toekomstvoorspelling. Maar Van Zweden wist wat hoop is. Dat had ze geleerd van haar jeugd met een alcoholistische vader. Haar doorzettingsvermogen leidde tot de stichting Papageno, die kinderen met autisme helpt.



Van Zweden nuanceert: "Een moeder met een gehandicapt kind lijkt stoer, maar is o zo kwetsbaar."



Of ervaringsdeskundige Sunita Chote, die vrijwillig Hindoestaanse meisjes met een depressie helpt. Ze noemt het leven een ruwe diamant: eerst polijsten en daarna schitteren. "Zoals hier vandaag 80 vrouwen schitteren."



Van den Bos: "Ik heb nu al drie keer natte ogen gehad."



Laten we dan maar snel naar de foto's gaan kijken, ja.



