Gespot: geen reclame maar kunst op de zuilen

Zichtbaarheid

Het idee ontstond toen fotograaf Annegien van Doorn het campagnebeeld voor We Are Public had gemaakt. "Dankzij onze mediapartner Centercom hingen die posters door de hele stad. Hoewel ze tegelijkertijd een solotentoonstelling de Melkweg had, leverde deze campagne haar meer zichtbaarheid op. Dat vonden we best een gek gegeven: dat je meestal naar kunst moet zoeken maar de reclame overal om je heen aanwezig is."



Aangezien augustus al helemaal geen goede maand voor musea en galerieën is, besloten ze de boel eens om te draaien. Het platform koos zes kunstenaars die volgens hen de spotlight verdienen: Daniëlle van Ark, Ruth van Beek, Melanie Bonajo, Tom Callemin, Jan Hoek, Celine Manz.



Barrière

Farifteh: "Iedereen zou hun werk moeten zien, ook mensen die normaal niet zo snel met kunst in aanraking komen. Straks zijn ze 24 uur per dag gratis op zuilen en A1 en A0 formaat posters te zien. Zonder de barrière die een museum voor sommige mensen vormt. Je kunt er zo lang naar kijken als je wil en wanneer je maar wil."