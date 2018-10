George levert een Franse bistro in de woonkamer

Restaurant George

Verschillende openingstijden per vestiging

Bestellen via UberEats

Prijs €56,50 voor pizza tonijn, twister-frietjes, tournedos met friet, groene salade en tarte tatin

Aanrader Absoluut, als je het geld er voor over hebt.

Een groene salade om te delen (€ 3,50) en als dessert een tarte tatin (€ 7). Een totaal van € 56,50. De duurste rekening uit deze rubriek tot nu toe, dus beter smaakt alles subliem. Wel sympathiek: de prijzen liggen ietsje lager dan in het restaurant zelf. Dat klinkt logisch, maar meestal zie ik het bij bezorgprijzen juist andersom.



Aan tafel!

Binnen 28 minuten nadat ik op de bestelknop heb geklikt, staat de vriendelijke fietskoerier Kostadin al op de stoep. Wat snel! Alles zit netjes verpakt in doosjes en bij de frietjes zitten twee bakjes huisgemaakte mayonaise, de kenmerkende en hemelse Georgesaus waar ik al fan van was. Het benieuwdst ben ik naar de tournedos: hoe lever je in hemelsnaam een stukje ossenhaas met perfecte cuisson (ik vroeg expliciet om medium in het opmerkingenveld)?



Laat ons niet langer in spanning...

Ik weet niet hoe de chef het heeft geflikt, maar de garing van het vlees is voortreffelijk. Het stuk vlees is niet heel groot, maar de pepersaus is romig en mooi op smaak, alsof je in het restaurant zelf zit. De frietjes, zowel de gekrulde als de Franse, zijn knapperig (een unicum bij bezorging) en hebben de juiste hoeveelheid zout. De salade is een royale portie en goed aangemaakt. De tarte tatin is gul, warm én met een knapperige bodem.



Niets te klagen?

De pizza tonijn smaakt prima, maar de bezorging heeft het filodeeg, in tegenstelling tot het taartdeeg, geen goed gedaan: die is nat en slap. Zonde. Maar ondanks de hoge prijs van de bestelling: chapeau voor de kwaliteit. Daar kan menig take away een puntje aan zuigen.



Op deze pagina vind je alle afleveringen van bezorgmaaltijden getest.