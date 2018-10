Geluk voor twee euro in de Geluksdisco

De Geluksdisco, alleen die naam al. Bij binnenkomst in West­side Slotermeer krijg ik een hartje, rood met roze binnenwerk, op mijn hand geplakt. Dat is mijn entreebewijs.



Ik fleur nu al helemaal op.



Om me heen mensen met glitterhoedjes, de dj draait It's Raining Men. Medeorganisator Warner Hemmes vangt me op. "Tot half tien is het hier begeleid wonen, zeg ik altijd maar. Daarna gaat het los op de dansvloer."



Ik ga het allemaal meemaken.



Van voedselbankklanten en zwakbegaafden tot professoren en BN'ers - ze komen volgens Hemmes allemaal. Hij wijst naar een vrouw op de dansvloer.



"Ze zei tegen me: 'Ik ben 55 en ­alleen. Ik hou van dansen, maar heb geen geld voor het Rembrandtplein. Dank jullie wel'."



Enige klacht: dat het maar tweemaandelijks is. Maar ieder­-een werkt hier vrijwillig, ook de dj's, op de beveiliger na.