Geheime Koeienweide in het Vondelpark is een dagje open

De CIA heeft black sites, Amsterdam de Koeienweide?

"Er zijn wel meer mensen die zich afvragen wat er achter dat houten hek in het Vondelpark gebeurt. Ze zien er wel eens iemand lopen, er beweegt wat, maar wat? Het is een ecologische zone, die in principe het hele jaar is afgesloten, anders is het er meteen net zo druk als in de rest van het park, maar wij van Natuur & Milieuteam Zuid organiseren er werkochtenden, stiltewandelingen en vier keer per jaar een open dag."



Ik heb de kaart er even bijgepakt, is het dat eiland aan de zuidkant van het park? Grazen er ook koeien?

"Dat is het. Het eerste afgesloten hek dat je ziet als je van de Amstelveenseweg komt, daar is de Koeienweide, het tweede hek sluit de Schapenweide af. Vroeger werd de melk van koeien en schapen verkocht bij het Groot Melkhuis. Na de mond- en klauwzeercrisis zijn zoogdieren er door de gemeente verboden. Toen is de wei eerst wat verwilderd geraakt, maar nu is het echte stadsnatuur."