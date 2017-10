Geen zin in ADE? Dit is er óók te doen in de stad

Er is meer animatie dan Frozen

Zeg tekenfilm of animatie en mensen denken snel aan Disneyfilms of Cartoon Network. Het Klik!-festival, dat voor de tiende keer plaatsvindt, wil mensen laten zien hoeveel meer moois er gemaakt wordt in de wereld van animatie. Vanwege het 10-jarig jubileum is er een speciale selectie films gemaakt die binnen het thema (Never Grow Up) passen.

Dinsdag 17 t/m zondag 22 oktober (diverse tijden) €10

Eye Filmuseum