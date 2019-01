Gebrouwen door Vrouwen krijgt eigen bar in Oud-West

Met een crowdfundingactie kunnen ze hun droom waar maken. De locatie staat vast: Gebrouwen door Vrouwen komt op de plek van Café Frieda in de Jan Pieter Heijestraat.



"We hebben zo'n anderhalf jaar gezocht naar een goede locatie," vertelt Do de Heij. "Maar dat was niet zo makkelijk. We wilden het liefst op een hoek, met een terras. Want je moet ons bier natuurlijk wel in de zon kunnen drinken."



Aquarium met bierflesjes

Via via kregen de zussen de gouden tip over Café Frieda. Al moet er nog wel heel wat aan het pand gebeuren om het eigen te maken. "Het gaat echt heel anders worden. De constructie is goed, maar er komt een nieuwe bar in met twaalf taps aan de muur, craft-beer style. Ook komt er een aquarium in, waar vissen om onze bierflesjes heen zwemmen."