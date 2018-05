Gastrobar Paris en The Fat Dog op zoek naar nieuwe plekken

We willen Gastrobar Paris zeker weer op een nieuwe plek te openen. Waarschijnlijk iets kleiner.

De afgelopen jaren schoten de zaken van Ron Blaauw als paddenstoelen uit de grond. Het Gastrobar-concept bleek succesvol en gaf telkens reden tot uitbreiding. "We blijven groeien en dat begint te knellen," zegt Ron Blaauw. "Dus nu gaan we de tijd nemen om de puntjes op de i te zetten."



Gastrobar Paris op het Leidseplein staat te koop. Wat is er aan de hand?

"We zitten met een personeelsprobleem omdat er niet echt genoeg goed horecapersoneel in Amsterdam te vinden is. Dus we gaan nu even dicht. Maar we willen Gastrobar Paris zeker wel weer op een nieuwe plek te openen. Waarschijnlijk iets kleiner, waar precies kan ik nog niet zeggen. Ik ben in gesprek met een aantal hotels om daar misschien een restaurant in te openen."



The Fat Dog is volgens de facebookpagina al lang in winterslaap.

"Dat restaurant is een beetje begonnen als een grapje op een locatie van een medewerker van ons. Op die plek kunnen we niet bakken en frituren en dat willen we wel. Alleen hotdogs verkopen blijkt op lange termijn toch niet genoeg voor een winstgevend restaurant, dus we willen ook andere snackachtige dingen gaan verkopen."



Ron Blaauw heeft nog drie andere filialen van het concept: de oorspronkelijke Ron Gastrobar op de Sophialaan in Zuid (bekroond met een michelinster), Oriental in de Kerkstraat en Indonesia in Ouderkerk aan de Amstel.



