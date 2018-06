Galgenhumor: 30 jaar seropositief en dat vieren

Alleen, waar halen die mensen hun drank vandaan? En dan pas vind ik het houten schuurtje, binnen omgebouwd tot volwaardig bruin café. Koud tapbier, gin-tonic, een piano. Ik zie meteen een hoop vrolijke avonden voor me, hier aan de eikenhouten bar.



In houthakkersbloes.



Zelfs Neelie Kroes loopt, met een beetje fantasie, rond in iets houthakkerigs.



Hammerstein gaat op een plastic opstapje staan. Hij houdt een ­pleidooi om niet alleen verjaardag of jubileum te vieren. "Je moet alles vieren. Ik hoor weleens: 'Volgend jaar word ik 70, vreselijk! Of 80!' Of mensen van 38 klagen dat ze bijna 40 worden. Dat verandert op het moment dat je hoort dat je ziek bent."



Hijzelf, destijds bijna 35, hoorde dat hij de 40 niet zou halen. "Die arts is kort daarna zelf overleden, dus hij wist waar hij het over had."



Altijd weer die fijne galgenhumor.



Later vraag ik hem even apart op een bankje. Hij eet intussen aardappelsalade.



Het is toch best een ongemakkelijke aanleiding, dit feest?



"Ongemakkelijk? Ik kreeg de ­diagnose in de tijd dat het een doodvonnis was. Daarna heb ik dertig jaar overleefd. Dit is een feestje uit dankbaarheid."