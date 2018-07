Ga op speeddate in kattencafé Kopjes

Heb je éindelijk een date gescoord, blijkt het geen kattenliefhebber. Heb je weer een hele avond geïnvesteerd in een doodlopende romance. Dat overkomt de Amsterdamse single vanaf aankomend weekend nooit meer, als het aan kattencafé Kopjes ligt.



Dat café organiseert namelijk een vrolijk speeddate event tússen alle pluizenbolletjes. Goede dates worden niet gegarandeerd, maar je weet in ieder geval dat alle aanwezigen van poezen houden.



Lenny Popelier, eigenaar van kattencafé Kopjes, ziet de avond vol speeddates helemaal zitten: "Als je allebei van katten houdt, heb je meteen iets met elkaar gemeen. En het geeft iets om over te praten als het even heel ongemakkelijk is."



Superawkward

Ongemakkelijk wordt het misschien nog wel een beetje, maar daar heeft Popelier iets op bedacht: "We serveren 'miauwmosa's' en tijgernootjes, en hebben geestige vragen bedacht om het ijs te breken. Het is natuurlijk superawkward, maar het wordt wel erg leuk."



De eerste editie is bedoeld voor vrijgezelle hetero's van 25 tot 35 jaar. Vooral mannen worden opgeroepen zich te melden. Popelier is van plan binnenkort snel meerdere speeddates te organiseren, voor diverse leeftijdsgroepen en seksuele oriëntaties.



Speeddaten tussen de katten

Zaterdag 7 juli (21.00) opgeven via info@kattencafekopjes.nl

Kopjes, Marco Polostraat 211